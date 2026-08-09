Comisani e vittoriesi, giovani rapinatori, picchiano vittima per rubargli i cellulari

Comiso – La Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto 4 pericolosi soggetti, con numerosi precedenti penali, rispettivamente di 39, 26, 25 e 24 anni, residenti a Comiso e Vittoria, poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni.

L’operazione congiunta, portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dei Commissariati di P.S. di Comiso, di Vittoria e dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria nasce da un’aggressione consumata in danno di un 22enne.

Alla giovane vittima, attinta da calci e pugni, sono stati sottratti anche i telefoni cellulari.

L’attività investigativa, prontamente avviata e basata sulla profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti, ha consentito d’individuare e rintracciare i presunti autori del reato. Nel corso delle successive perquisizioni personali e domiciliari scattate a carico dei sospettati, sono stati rinvenuti gli smartphone rubati, un tirapugni, un coltellino e un taser.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestai sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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