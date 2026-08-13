Comiso, 29enne, ai domiciliari, non sopporta il vicino di casa che fa lavori di ristrutturazione

Va in carcere.
di Redazione
Comiso – La Polizia di Stato di Comiso ha tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di evasione, violenza privata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
Nella mattinata, durante la permanenza agli arresti domiciliari, minacciava un vicino di casa al fine di costringerlo ad interrompere alcuni lavori di ristrutturazione.
All’intervento degli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, il giovane era già fuggito dalla propria abitazione, ma veniva successivamente rintracciato dagli agenti all’interno di un noto bar del centro.
Al termine degli atti di rito, l’arrestato veniva associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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