Comiso, 35enne picchia la compagna al volto, va in carcere

La donna aveva evidenti ferite al volto e il naso sanguinante.

Comiso – La Polizia di Stato, con personale del Commissariato di P.S. di Comiso, ha arrestato un 35enne di Comiso per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della propria compagna.

In particolare, nella serata del 21 agosto, dopo una segnalazione di aggressione, gli agenti sono arrivati sul posto ove hanno trovato la donna con evidenti ferite al volto e con il naso sanguinante.

La vittima è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Vittoria, dove le sono state riscontrate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni.

Dalle dichiarazioni rese dalla donna è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta mentre si trovava in auto con il compagno, che l’avrebbe colpita più volte al volto. La donna ha inoltre riferito che episodi di violenza si sarebbero già verificati in passato.

Nell’occorso l’uomo, in stato di agitazione, ha opposto resistenza agli operatori intervenuti.

Dopo gli accertamenti di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa

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