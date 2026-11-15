Comiso, Aeroitalia annuncia Malta. In arrivo anche Napoli, Venezia e un’altra tratta su Milano

Comiso – Aeroitalia prepara nuove rotte da Comiso dal 15 dicembre. L’amministratore delegato Gaetano Intrieri anticipa le novità sui social, indicando, però, una sola destinazione: Malta. Per le altre si limita ad annunciare collegamenti con «tante destinazioni italiane», senza fare nomi.

Secondo fonti ben informate, il programma prevede nuove rotte per Napoli e Venezia, oltre a Malta, e il raddoppio dei collegamenti con Milano Linate. Questi ultimi dettagli non sono stati ancora ufficializzati dalla compagnia.

«Quella che sta per iniziare sarà una settimana bellissima per Comiso e per tutto il territorio ragusano», scrive Intrieri. L’annuncio completo è dunque atteso nei prossimi giorni, quando dovrebbero essere chiariti anche frequenze, orari e apertura delle prenotazioni.

Il piano anticipato dall’AD guarda anche alla stagione estiva, con ulteriori destinazioni internazionali ancora da svelare. «Abbiamo creduto in Comiso sin dal primo giorno e continuiamo a crederci», aggiunge Intrieri, chiudendo il messaggio con un invito ad attendere le prossime novità.

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