09/08/2025 18:40

Comiso, al cimitero di Pedalino l’addio al giovane morto in un incidente stradale

I funerali di Salah Abdi Abukar, 36 anni

di Redazione

Comiso – Si svolgeranno lunedì alle 11,30, al cimitero di Pedalino, i funerali di Salah Abdi Abukar, 36 anni, morto in un incidente stradale giovedì sulla strada provinciale Comiso-Pedalino. Il giovane somalo è stato trovato cadavere sull’asfalto, inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che, dalle risultanze delle prime indagine, non avrebbe coinvolto altri mezzi oltre allo scooter sul quale viaggiava il 36enne.

