Comiso, anziano trovato morto in casa, era spirato da 15 giorni

Comiso – Nessuno si era accorto della sua assenza.

È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via San Biagio, a Comiso, un uomo di 85 anni che da tempo viveva da solo. A fare la tragica scoperta sono stati i soccorritori, allertati da alcuni vicini di casa che non lo vedevano da diversi giorni e temevano il peggio.

L’uomo, un ex dipendente del Comune di Comiso, abitava da solo. Viveva in una casa proprio di fronte al Parco dell’Ippari.

Il decesso risalirebbe a quindici giorni fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Nessuno lo aveva cercato in questo lasso di tempo.

