Comiso, arrestato 39enne ivoriano per maltrattamenti in famiglia

Comiso – La Stazione Carabinieri di Comiso ha arrestato un 39enne ivoriano, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile della commissione dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

I Carabinieri hanno rintracciato l’interessato e gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, sulla base del quale il condannato dovrà espiare una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione.

I fatti per i quali l’uomo è stato colpito dal provvedimento risalgono al periodo 2022-2024, anni in cui aveva vessato psicologicamente e fisicamente la propria compagna, picchiandola e costringendola ad avere rapporti sessuali. Dopo le ripetute violenze subite, la ragazza aveva deciso di denunciare i fatti presso la Stazione Carabinieri di Vittoria e a seguito delle prime indagini sviluppate dall’Arma il 39enne era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla compagna con applicazione del braccialetto elettronico.

La persona condannata, completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stata tradotta dai Carabinieri di Comiso presso la Casa Circondariale di Ragusa.

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