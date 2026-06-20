Comiso, arrestato 50enne per spaccio di droga

Comiso – La Polizia di Stato di Comiso ha tratto in arresto un cinquantenne, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti e sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed inosservanza degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati anche alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Nel corso di un controllo effettuato presso l’abitazione dell’uomo, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno seguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 19,6 grammi di cocaina, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui bilancini e materiale per l’imballaggio.

Nel corso dell’attività è stata inoltre sequestrata la somma di 820 Euro in contanti, rinvenuta unitamente alla sostanza stupefacente.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

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