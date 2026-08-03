Comiso, arrestato un 25enne romagnolo

È un ladro.

Comiso – I Carabinieri della Stazione di Comiso hanno arrestato un 25enne romagnolo, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile di furto aggravato

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, fermavano il giovane che risultava destinatario di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa nei suoi confronti dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali e, pertanto, procedevano alla notifica di tale provvedimento.

I fatti per i quali il giovane è stato condannato risalgono al 2021 quando l’interessato, assieme ad un complice, aveva commesso dei furti su alcuni veicoli in sosta, episodi per i quali egli deve scontare una pena residua di 10 mesi e 15 giorni di reclusione.

L’arrestato, dopo le ulteriori verifiche sulla sua identità e le previste procedure di rito, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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