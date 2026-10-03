Comiso, auto si ribalta dopo aver urtato alcune vetture in sosta

Comiso – Incidente stradale questa mattina a Comiso, in viale Europa, nei pressi della piscina comunale. Un’auto condotta da una donna è finita contro alcune auto parcheggiate lungo la strada, ribaltandosi successivamente sulla carreggiata.

L’impatto ha destato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente.

La donna ha riportato ferite lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione nella zona ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato. Le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo sono al vaglio degli investigatori.

© Riproduzione riservata