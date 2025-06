Comiso, celebrati i funerali di Giuseppe Guastella

Questa mattina le esequie del 39enne che per 80 giorni è rimasto in una cella frigorifero all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Comiso – Si sono tenuti questa mattina a San Biagio i funerali (nella foto) del trentanovenne comisano Giuseppe Guastella, morto all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa il 12 marzo scorso. Il nulla osta per le esequie è arrivato dopo l’effettuazione dell’autopsia disposta dal gip del Tribunale, Ivano Infarinato, nell’ambito dell’incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Ottavia Polipo.

L’incarico è stato affidato al medico legale Francesca Berlich, al cardiologo Eugenio Vinci, al chirurgo Giovanni Lidestri e al tossicologo Pietro Zuccarello, quest’ultimo su indicazione del collegio difensivo. La parte offesa, i familiari dl Guastella, hanno nominato come consulenti di parte il dottor Giancarlo Guerrera, medico legale, il professore Giuseppe Gula, cardiologo, ed il dottore Giovanni Marino, chirurgo. Il corpo dell’artigiano è rimasto per 80 giorni nella cella frigorifero. Anche i difensori hanno nominato i consulenti. I funerali, oggi, sono stati molto commoventi. Oltre alla moglie e ai due figli, Giuseppe lascia i genitori e un fratello. Dolore incommensurabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

