Comiso, è morto l’imprenditore Pietro Caggia

Comiso – Si è spento a Comiso il cavaliere del Lavoro, Pietro Caggia. Aveva 87 anni. Per numerosi anni, aveva lavorato nel settore del commercio delle auto, essendo stato, infatti, proprietario della concessionaria Ford in zona. Operatore lungimirante nel settore immobiliare, ha fatto la storia dell’economia ragusana negli anni Ottanta. Lascia la moglie e due figli, Gianni e Vanessa. Un terzo figlio, il maggiore, era venuto a mancare nel 2021. I funerali si terranno domani, 1 gennaio, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova alle 10,30.

© Riproduzione riservata