Comiso, è Salah Abdi Abukar la vittima dell’incidente

Comiso – È Salah Abdi Abukar, 36 anni, di origini somale, la vittima dell’incidente stradale registratosi nel pomeriggio di ieri, lungo la strada provinciale 4 che collega Comiso a Pedalino. Salah era residente da tempo a Comiso, in via Roma.

Il giovane viaggiava in sella al suo motorino in direzione Pedalino, quando ha perso il controllo del mezzo, rovinando sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo: il suo corpo è stato ritrovato a diversi metri di distanza dal ciclomotore.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo in condizioni disperate all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Nonostante i tentativi dei medici, Salah è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Al momento si ipotizza un incidente autonomo, ma non si esclude alcuna pista.

Salah Abdi Abukar era molto conosciuto nel suo ambiente di lavoro: svolgeva mansioni di carico e scarico merci al mercato ortofrutticolo di Comiso. In Italia da circa dieci anni, viveva da solo e non aveva parenti nel nostro Paese. Più volte aveva confidato agli amici e ai colleghi di voler tornare in Somalia.

