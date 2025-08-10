Comiso, giovedì i funerali a Vittoria di Giuseppe e Martina Ruscica

Sono padre e figlia che hanno perso la vita nell'incidente stradale dell'1 agosto sulla Catania-Gela

Comiso – Sono stati programmati per giovedì mattina alle 10, nella basilica di San Giovanni Battista di Vittoria, i funerali di Giuseppe e Martina Ruscica. Si tratta dell’uomo di 71 anni e della figlia di 33 anni che hanno perso la vita nel terribile incidente stradale che si è registrato l’1 agosto sulla Catania-Gela.

Il corteo funebre muoverà dall’abitazione della famiglia, in via Eugenio Montale 43, a Comiso. Martina, negli ultimi anni, si era trasferita a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

© Riproduzione riservata