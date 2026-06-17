Comiso, Giuseppe Dierna è stato ritrovato vivo

Comiso – Giuseppe Dierna, il 71enne scomparso domenica sera scorsa, è stato ritrovato. L’uomo è spaventato e confuso, un po’ disidratato ma, soprattutto, è vivo e sta abbastanza bene tutto considerato. A ritrovarlo sono stati un gruppetto dei volontari che si sono attivati nelle ricerche, tra i quali Melania Andolina che aveva subito lanciato l’appello sui social riuscendo a coinvolgere molte persone nelle ricerche. Giuseppe Dierna, bidello in pensione, è stato rintracciato appena fuori l’abitato, nei pressi di Canicarao. L’uomo, che aveva partecipato alla festa e alla processione del Sacro Cuore di Gesù, alla conclusione si è allontanato ma non ha fatto ritorno a casa, affetto da difficoltà cognitive con problemi di orientamento, deve essersi confuso e forse ha vagato senza rendersene conto. Per due notti ha dormito fuori e ha mangiato e bevuto poco. Per fortuna, la sua disavventura è finita bene e ora è insieme ai suoi familiari.

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