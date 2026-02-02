Comiso, i ladri nella scuola dell’infanzia Senia

Comiso – Un nuovo episodio di furto con scasso ha interessato, durante il fine settimana, la scuola dell’infanzia Senia di Comiso, situata in via Cechov. Alcuni sconosciuti sono riusciti a entrare nell’edificio dopo aver forzato uno degli ingressi.

Non è la prima volta che l’istituto viene preso di mira. Già lo scorso novembre si era verificato un tentativo simile: in quell’occasione i ladri si erano limitati a infrangere il vetro di una finestra, senza riuscire ad asportare nulla di rilevante. Al momento resta da accertare l’entità del furto.

Sul posto è intervenuta la polizia.

