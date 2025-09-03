Comiso, il medico mi ha prescritto la colonscopia, l’Asp di Ragusa mi dà appuntamento all’8 settembre 2026

Comiso – Gentile Redazione di RagusaNews,

sono C. A. di Comiso e oggi il medico mi ha prescritto una colonscopia totale. Di conseguenza mi sono recato al CUP di Comiso per prenotare la Prestazione. Sapete quando mi è stata prenotata la prestazione? La Colonscopia potrà essere effettuata al più presto il giorno 08 settembre 2026 alle ore 17:00. Avete letto bene il giorno 08 settembre dell’anno prossimo. Secondo voi è normale che un paziente per effettuare una Colonscopia debba aspettare un anno? Viva la Buona Sanità.

Allego prenotazione:

