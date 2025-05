Comiso, la salma di Giuseppe Guastella è stata riconsegnata alla famiglia

I funerali domani a San Biagio. La salma era rimasta per mesi in una cella frigorifera all'ospedale Giovanni Paolo II

Comiso – Sono programmati per domani, domenica 1 giugno, alle 10, nella chiesa di San Biagio, i funerali di Giuseppe Guastella, deceduto il 12 marzo scorso per una serie di problemi, durante un ricovero, che hanno portato i familiari a chiedere l’apertura di una inchiesta della procura. E, proprio per questo motivo, il pm ha dato il via a una serie di complesse verifiche che hanno portato a fare sì, tra le proteste degli stessi familiari, che la salma rimanesse in una cella frigorifera dell’ospedale Giovanni Paolo II per tutto questo tempo. Ora la situazione si è sbloccata visto che ieri l’autopsia è stata finalmente effettuata.

