Comiso, l’aeroporto che l’Etna ha rivalutato due volte in un mese, e che il contratto di vendita non tutela ancora

Comiso – Un’analisi economica delle potenzialità inespresse dello scalo ragusano: dal valore di resilienza vulcanica al potenziale cargo agroalimentare, dal gateway del turismo UNESCO al nodo intercontinentale wide-body. Tutto quello che il Teaser Mediobanca non ha detto e che il bando non ha ancora scritto.

Questo editoriale non è sulla gestione delle emergenze vulcaniche. È sull’economia di un aeroporto che vale molto di più di quanto il suo traffico ordinario suggerisca e che entra in una gara da mezzo miliardo senza che nessuno abbia ancora quantificato quel valore in modo pubblico e verificabile.

Due eruzioni. Trentuno giorni di distanza. Un dato empirico che la statistica volcanologica aveva già previsto e che la procedura di privatizzazione SAC non ha ancora incorporato in nessuna clausola contrattuale.

Il 7 agosto 2026 l’Etna ha eruttato di nuovo. Fontanarossa ha chiuso di nuovo. Comiso è rimasta aperta di nuovo.

Il 6-7 luglio 2026 l’Etna ha eruttato. Fontanarossa ha chiuso. Comiso è rimasta aperta.

Comiso ha almeno cinque dimensioni di valore economico che il traffico ordinario non cattura. Nessuna delle cinque è stata quantificata pubblicamente nel processo di privatizzazione SAC.

Usare il traffico ordinario come unica metrica di valore per un aeroporto che svolge funzioni sistemiche multiple è lo stesso errore metodologico che porterebbe a valutare una centrale elettrica di backup dalla quantità di energia che produce nei giorni normali, ignorando il suo valore nei giorni in cui la rete principale è in crisi.

Il dibattito pubblico su Comiso ha finora usato il traffico passeggeri come unica misura del valore dello scalo. Nel 2025 Comiso ha registrato 134.495 passeggeri, il 48% in meno rispetto all’anno precedente, a seguito della partenza di Ryanair. Il recupero del 2026 con l’arrivo di nuovi vettori è incoraggiante ma non ancora consolidato.

Su una concessione di ventitré anni con tre-quattro episodi eruttivi all’anno, il valore attualizzato della resilienza di Comiso non è trascurabile. È un valore che qualsiasi modello DCF serio deve incorporare e che nessun documento pubblico della procedura SAC ha ancora esplicitato.

La frequenza sta aumentando. I vulcanologi dell’INGV documentano un incremento dell’attività eruttiva dell’Etna nell’ultimo decennio, con episodi parossistici più frequenti e fontane di lava più intense rispetto al periodo 2000-2010. Le proiezioni a lungo termine, quelle che un investitore con una concessione fino al 2049 deve necessariamente considerare, suggeriscono che la frequenza delle chiusure di Fontanarossa potrebbe aumentare invece di ridursi.

L’Etna è il vulcano più attivo d’Europa. Dal 2011 al 2025 ha registrato oltre cinquanta episodi eruttivi significativi, una media di tre-quattro per anno. Non tutti producono cenere sufficiente a chiudere Fontanarossa, ma una percentuale rilevante sì. Negli ultimi quindici anni si contano almeno dodici chiusure significative dello scalo catanese per attività vulcanica, alcune delle quali durate più di ventiquattro ore.

Il piano industriale SAC non dedica attenzione specifica a questo potenziale. Il bando di privatizzazione non include obiettivi di sviluppo cargo per Comiso. È un’opportunità economica reale che nessuno ha ancora tradotto in numeri pubblici.

Il mercato potenziale è quantificabile. La Sicilia orientale esporta ogni anno oltre cinque milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli. Se anche solo il 2-3% di quelle esportazioni migrasse dal trasporto su gomma al cargo aereo attraverso Comiso, una quota assolutamente raggiungibile con incentivi tariffari appropriati e con la presenza di un operatore cargo serio, si genererebbe un flusso di carico sufficiente a rendere redditizio un servizio cargo settimanale verso i principali hub nordeuropei.

La concorrenza internazionale degli aeroporti cargo specializzati, dal modello di Liège in Belgio a quello di Vatry in Francia ,dimostra che uno scalo di dimensioni medie con una vocazione cargo dedicata può generare traffico e valore indipendentemente dal volume di passeggeri. Non serve diventare un hub cargo di primo livello: basta specializzarsi su uno o due filiere produttive specifiche con le quali il territorio ha un vantaggio naturale.

Comiso ha la pista certificata per operazioni con aeromobili wide-body. Ha già ospitato Boeing a lungo raggio. La distanza dagli hub di produzione è inferiore a trenta chilometri per la maggior parte del distretto ibleo. Ha un’area aeroportuale con potenziale di sviluppo di piattaforme frigo e magazzini di transito.

Il problema è la logistica. Oggi quelle esportazioni viaggiano quasi esclusivamente su gomma, con costi e tempi che riducono la competitività rispetto ai produttori spagnoli e nordafricani che dispongono di connessioni aeree cargo dirette. La fragola di Vittoria che arriva a Londra in quarantotto ore di camion vale meno di quella che arriva in otto ore di cargo aereo diretto.

Il distretto ortofrutticolo ragusano-ibleo è uno dei più produttivi d’Italia. Pomodori, peperoni, fragole, prodotti di serra, olio extravergine di oliva, una produzione che nel 2025 ha superato i 600 milioni di euro di valore alla produzione e che esporta principalmente verso i mercati nordeuropei, nordafricani e del Medio Oriente.

Terza dimensione — il gateway del turismo UNESCO.

La Val di Noto comprende otto città barocche siciliane dichiarate Patrimonio UNESCO: Noto, Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Palazzolo Acreide, Caltagirone e Militello. L’area è servita logisticamente da Comiso, che dista meno di trenta chilometri dal centro del distretto UNESCO, molto meglio di quanto non sia servita da Fontanarossa, che richiede percorsi di oltre un’ora verso i siti principali.

Il turismo culturale di qualità ,quello che soggiorna più notti, spende di più per persona, utilizza strutture ricettive di livello e ha un impatto ambientale inferiore, è il mercato naturale di Comiso. Non il turismo di massa, quello appartiene a Fontanarossa. Il turismo slow della Val di Noto: coppie nordeuropee in cerca di borghi barocchi, famiglie americane con radici siciliane, appassionati di cucina e cultura che pernottano nelle masserie dell’entroterra ragusano.

Questo mercato arriva prevalentemente in aereo da destinazioni nordeuropee, Londra, Francoforte, Parigi, Amsterdam, Stoccolma, Copenaghen e nordamericane. Non usa hub di collegamento, preferisce voli diretti. È esattamente il tipo di passeggero per cui una compagnia aerea come Ryanair, con i suoi costi bassi e le sue esigenze infrastrutturali contenute ,non è il partner naturale. È il tipo di passeggero per cui compagnie come easyJet, Vueling, Norwegian o Transavia potrebbero trovare un mercato redditizio su Comiso se lo scalo avesse la massa critica sufficiente.

Il problema è che nessuno ha mai sviluppato Comiso come gateway del turismo UNESCO. Nessun piano di sviluppo delle rotte ha mai puntato sistematicamente su quelle destinazioni nordeuropee con un’offerta turistica specifica. La responsabilità è di SAC, che non ha mai avuto un piano di sviluppo commerciale autonomo per Comiso e del sistema camerale ibleo, che non ha mai strutturato un’offerta turistica integrata che includesse la connettività aerea come componente essenziale.

Il potenziale esiste. Il mercato nordeuropeo per il turismo culturale siciliano di qualità è in crescita documentata. Manca il progetto e mancano le clausole contrattuali che obblighino il futuro gestore di SAC a svilupparlo.