Comiso, maltrattamenti in famiglia, uomo violento va in comunità

Era già in libertà vigiliata.

Comiso -La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di modifica di una misura di sicurezza personale, emessa dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento dispone l’esecuzione della misura di sicurezza presso una struttura terapeutica assistita, in sostituzione della precedente misura della libertà vigilata, applicata nei confronti di un uomo residente nel territorio comisano.

La misura trae origine dall’attività investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso che che ha indagato per maltrattamenti in famiglia e s’inserisce nell’ambito delle attività di tutela delle vittime e di prevenzione di ulteriori condotte lesive.

Ultimate le formalità di rito, il destinatario del provvedimento è stato accompagnato presso la struttura individuata dall’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della misura

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