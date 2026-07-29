Comiso, perde il controllo dell’auto, colpisce il marciapiede e la macchina si incendia

Comiso – Paura nel pomeriggio di oggi in via Mediterraneo, dove intorno alle 15:30 si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un’autovettura con due persone a bordo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato a ridosso del marciapiede.

L’impatto è stato particolarmente violento: subito dopo la collisione, l’auto ha preso fuoco, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza e creando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona.

I due occupanti del veicolo sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.

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