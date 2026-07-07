Condividi "Comiso, picchia la madre e poi si lancia dal balcone: ora è in fin di vita" sui social

Comiso – Un terribile episodio di violenza è avvenuto questa sera a Comiso, lungo corso Ho Chi Min, nei pressi di una banca e di una farmacia.

Un giovane con problemi psichici avrebbe tentato di uccidere la madre all’interno dell’abitazione. Subito dopo si è lanciato dal terzo piano dello stabile, a quanto pare perché credeva di averle tolto la vita.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, mentre la Polizia del commissariato di Comiso e i Carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Indagano, nello specifico, gli agenti del commissariato di Comiso.

Madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Vittoria, dove i sanitari stanno cercando di stabilizzarne le condizioni, descritte come estremamente critiche. Il ragazzo è in serio pericolo di vita. Si sta valutando la possibilità di trasferirli tramite elisoccorso al Cannizzaro di Catania, qualora le condizioni cliniche lo richiedessero.

© Riproduzione riservata