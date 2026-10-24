Comiso, precipita dal terzo piano mentre esegue lavori di manutenzione: giovane elisoccorso in codice rosso

Comiso – Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Comiso. Intorno alle 11 un giovane è precipitato dal terzo piano di un edificio situato in corso Vittorio Emanuele mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione.

L’impatto al suolo ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 con un’ambulanza proveniente dalla postazione di Vittoria, che hanno prestato le prime cure al ferito.

Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasferito presso l’elisuperficie dell’ospedale Regina Margherita di Comiso e successivamente trasportato in una struttura ospedaliera specializzata.

Le sue condizioni sono giudicate gravi. Il ferito è stato trasferito in codice rosso e al momento la prognosi resta riservata.

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