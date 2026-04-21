Comiso, precipita in una scarpata, salvato

Comiso – È rovinato in una scarpata restando ferito. Un uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco nella serata di ieri in contrada Petraro-Cozzo Apollo.

I pompieri del Comando di Ragusa sono intervenuti alle ore 19:20 di ieri sera per recuperare una persona ferita da una scarpata di una zona impervia. La squadra, individuato e raggiunto il malcapitato, ha provveduto all’immobilizzazione e recupero con tecniche SAF (speleo alnistiche fluviali) della persona ferita, consegnata al personale sanitario del 118 che ha disposto per il trasferimento e le cure presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Le operazioni di soccorso, sono terminate intorno alle 23.

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