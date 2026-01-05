Cronaca
05/01/2026 09:12

Comiso, segnalazioni di cani avvelenati: indagini della Polizia locale

L'area interessata è quella compresa tra via Keplero e via Maggiore Algieri.

di Redazione

Comiso – Polpette avvelenate per cani.
Allarme a Comiso per alcuni casi di cani che sarebbero morti per avvelenamento. La Polizia locale sta effettuando verifiche sulle segnalazioni giunte al Comando. L’amministrazione comunale invita alla prudenza nelle zone dove si sarebbero verificati gli avvelenamenti, alcuni con esiti letali. L’area interessata è quella compresa tra via Keplero e via Maggiore Algieri.

