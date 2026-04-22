Comiso, spezza il braccialetto elettronico per andare a picchiare la ex

È uno straniero. Si era rifugiato a Santa Croce Camerina.

Comiso – La Polizia di Stato di Comiso ha tratto in arresto un cittadino straniero in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento della misura degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa.

L’arrestato, che era stato sottoposto ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e divieto di avvicinamento con il controllo elettronico, si era disfatto del braccialetto elettronico per recarsi dalla ex compagna, picchiandola, e si rendeva irreperibile.

Gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso hanno avviato un’incessante e capillare attività estesa anche ai Comuni limitrofi, che li ha portati a fare irruzione nella notte in un casolare abbandonato a Santa Croce Camerina, nel quale il fuggitivo aveva trovato rifugio.

Dopo l’arresto, lo straniero è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

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