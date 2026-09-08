I due, di 14 e 15 anni, sono entrambi residenti a Comiso.

Condividi "Comiso, tentato furto in condominio, sorpresi dalla pattuglia, denunciati due giovani: hanno 14 e 15 anni" sui social

Comiso – Nella notte del 27 agosto 2026, i Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Vittoria, hanno sorpreso e denunciato in stato di libertà due giovani intenti a forzare il portone d’ingresso di un condominio a Comiso.

I due, di 14 e 15 anni, entrambi residenti a Comiso e già noti alle forze dell’ordine – si erano introdotti all’interno di uno stabile di via dei Lecci dopo aver forzato e danneggiato il portoncino d’ingresso.

L’intervento dei militari ha consentito di bloccare i giovani direttamente sul posto. A seguito di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi atti allo scasso usati per l’effrazione, ora custoditi in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

I due minorenni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania per i reati di tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Le indagini sono condotte dalla Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi la cui ricostruzione accusatoria sarà verificata nel prosieguo del procedimento, come legislativamente previsto.

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