Comiso torna internazionale: Aeroitalia apre Malta. Nuovi voli anche per Napoli e Venezia

Per la stagione invernale Aeroitalia apre anche Napoli e Venezia e conferma Pisa.

Comiso – Comiso torna a volare oltre i confini italiani. Ed è questa la notizia più importante della nuova programmazione di Aeroitalia: il “Pio La Torre” avrà un collegamento diretto con Malta, una rotta che può rappresentare molto più di una semplice nuova destinazione.

La vera scommessa è Malta, dunque.

La partita, però, non si gioca soltanto sulla possibilità per i siciliani di raggiungere Malta. La vera sfida sarà riempire gli aerei anche nella direzione opposta, intercettando il mercato maltese e trasformando il collegamento in uno strumento di incoming turistico per la provincia di Ragusa e snodo ideale per raggiungere le destinazioni d’europa, byapassando Catania.

Il volo Comiso-Malta riporta infatti lo scalo ibleo su una dimensione internazionale e apre soprattutto un mercato turistico particolarmente interessante per il Sud Est della Sicilia. Poche decine di minuti di volo separano le due isole e il collegamento può diventare una porta d’ingresso per i turisti maltesi diretti verso Ragusa, Modica, Scicli e le località della costa iblea.

La novità arriva insieme al potenziamento della presenza di Aeroitalia a Comiso. Per la stagione invernale la compagnia apre anche Napoli e Venezia e conferma Pisa.

Torino e Bologna saranno invece operate nel periodo delle festività natalizie, per poi tornare con la stagione estiva 2027.

Un programma che allarga sensibilmente il ventaglio delle destinazioni disponibili dal “Pio La Torre” e che si aggiunge ai collegamenti in continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate.

Un bacino vicino geograficamente e potenzialmente interessante per weekend, vacanze brevi, turismo enogastronomico e soggiorni nelle località balneari del Sud Est.

Dopo anni di difficoltà, ridimensionamenti e annunci, per Comiso arriva dunque una novità che ha un valore anche simbolico: il “Pio La Torre” torna ad avere Malta sulla mappa e prova a riconquistare una dimensione internazionale.

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