Commando armato di 15 malviventi assalta una gioielleria con una ruspa

Palazzolo Acreide – Assalto nella notte a una gioielleria di Palazzolo Acreide, dove un gruppo composto, secondo una prima ricostruzione, da una quindicina di malviventi ha agito utilizzando una ruspa per sfondare l’ingresso dell’attività.

Il colpo è avvenuto intorno alle 2.30. Prima di entrare in azione, i componenti del gruppo hanno danneggiato e acceso alcune delle auto parcheggiate nella zona, disponendole a “spina di pesce” lungo la carreggiata per ostacolare e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Alcuni dei partecipanti all’assalto erano armati e hanno minacciato le persone presenti nelle vicinanze. Dopo aver portato a termine il primo colpo, il gruppo hanno tentato di assaltare anche una seconda gioielleria, senza però riuscire a entrare nei locali.

I carabinieri sono intervenuti successivamente, quando i responsabili si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica, quantificare il bottino e individuare i componenti del gruppo. Al vaglio anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

L’escavatore cingolato, abbandonato davanti al negozio, è risultato provento di furto. Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha espresso vicinanza ai titolari dell’esercizio, condannando un episodio che colpisce non solo un’attività commerciale, ma l’intera comunità.

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