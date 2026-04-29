Commuove il gesto di Giorgio, studente ragusano di medicina. Dona il midollo a un bimbo brasiliano di 2 anni malato di leucemia

Ragusa – Un gesto silenzioso, lontano dai riflettori, ma capace di restituire fiducia nell’umanità e di lanciare un messaggio forte alle nuove generazioni.

Arriva da Ragusa. È la storia di Giorgio, giovane studente di Medicina, oggi al terzo anno di studi presso l’Università Kore di Enna, che ha scelto di donare il proprio midollo osseo per salvare la vita a un bambino brasiliano di appena due anni, affetto da leucemia.

La bella storia nascita in corsia. Un piccolo paziente che Giorgio aveva conosciuto durante il suo tirocinio ospedaliero, a Palermo. Un incontro che gli è rimasto dentro, fino a trasformarsi in una decisione forte, coraggiosa e profondamente umana: offrire una possibilità di vita a quel bambino che, in famiglia, non aveva trovato alcuna compatibilità per il trapianto.

Giorgio, già donatore AVIS e iscritto anche alla donazione degli organi, non ha esitato. Quando è arrivata la chiamata per la compatibilità, ha detto sì. Ne ha parlato ai genitori.

“Nessuna opposizione, ma convinta commozione” ci dice il papà.

Si avvia la procedura per la donazione di midollo osseo, le possibili complicazioni e un periodo di recupero che può lasciare segni importanti sul corpo. Ma Giorgio non si è fermato davanti alla fatica.

Oggi si trova a casa, ancora alle prese con le conseguenze della donazione. Per riprendersi completamente ci vorranno alcune settimane, ma lui non mostra alcun rimpianto. Anzi, il suo gesto racconta qualcosa di più grande: la consapevolezza che aiutare qualcuno, anche a migliaia di chilometri di distanza, significa dare senso alla propria esistenza.

La sua scelta commuove e scuote. In una società spesso distratta, veloce, chiusa nei propri confini, Giorgio ha dimostrato che la solidarietà non ha età, non ha razza, non ha nazionalità. Ha scelto di guardare oltre, di mettere al centro la vita.

Una storia bellissima, di rara umanità, che merita di essere raccontata. Perché esempi come questo possono davvero muovere le coscienze e ricordare soprattutto ai più giovani che il coraggio non sta nei grandi proclami, ma nei gesti concreti, spesso invisibili, che cambiano il destino di qualcuno.

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