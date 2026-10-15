Compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti. Suocera stalker a processo

Torino – Una suocera terribile.

Una casa donata al figlio, poi i soldi chiesti per abitarci, le minacce, gli insulti e una pressione che, secondo l’accusa, non avrebbe dato tregua neppure dopo il trasloco. Fino al punto più doloroso: una nuora sprofondata in una grave crisi psicologica, due bambine impaurite e un figlio che decide di denunciare la madre. Ora la vicenda è arrivata in tribunale, dove la Procura di Torino ha chiesto nove mesi di carcere per la suocera, accusata di stalking e diffamazione.

«Ti spacco la testa con un martello»: è una delle frasi che la donna avrebbe rivolto al figlio. Non proprio una commedia familiare. La storia comincia dopo la morte del marito e padre, nel maggio 2021. La madre decide di donare la casa in cui il figlio vive con la moglie, «visto che non poteva permettersi un mutuo». A prima vista un nobile gesto, da cui invece partono mille ricatti. La donna inizia a chiedere i soldi ogni mese, come fosse un affitto, con canoni mensili che sarebbero impennati nel tempo. Da settembre 2022, secondo la Procura, la madre avrebbe sostato quotidianamente in auto sotto casa dei coniugi.

Tanto che la coppia decide di vendere l’alloggio e trasferirsi. Ma la suocera — stando al capo d’imputazione — «vende il proprio appartamento per comprarne uno di fronte alla nuova casa del figlio e della nuora» per spiarli da balcone e tentare di avvicinare le nipotine. Ma il capitolo più grave riguarda le intimidazioni. La donna avrebbe minacciato di presentarsi nei cantieri dell’impresa del figlio per danneggiarli, oltre a mettere in discussione la fedeltà della coppia e rivolgergli insulti davanti alle bambine. Comportamenti che avrebbero provocato nei coniugi «un grave e persistente stato d’ansia». La nuora sarebbe persino sprofondata in una grave crisi psicologica, arrivando a un gesto anticonservativo e al conseguente ricovero, mentre le bambine avrebbero vissuto nella paura che alla madre potesse accadere qualcosa. Tanto che una delle due sarebbe uscita più volte da scuola lamentando «palpitazioni».

Tra gli episodi citati in aula (ma non contestati) anche la gravidanza: quando la moglie restò incinta, la suocera avrebbe cercato di convincerla ad abortire: «Se non interrompi, mio figlio non ti sposa». Il secondo capo d’imputazione riguarda la diffamazione. La madre avrebbe raccontato ai conoscenti che i coniugi non pagavano il canone di locazione, definendoli «ladri», e li avrebbe accusati di aver rubato denaro, il furgone del padre e di impedirle di vedere le nipoti. «Nessuno può ricorrere a minacce e pedinamenti per recuperare un credito», sottolinea post udienza l’avvocato dell’accusa, Luca Tommaso Calabrò. La famiglia ha chiesto un risarcimento di 30 mila euro per ciascuno dei quattro componenti della famiglia. Di segno opposto la ricostruzione dell’avvocato difensore, Wilmer Perga, che parla di «strumentalizzazione» del processo e contesta che il rapporto tra suocera e nuora si sia spinto fino ad atti persecutori. La Procura, invece, ritiene che le condotte contestate abbiano superato da tempo il confine di una lite familiare, trasformandosi in comportamenti penalmente rilevanti.

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