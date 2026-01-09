Comune Vittoria dovrà pagare oltre 650 mila euro a Siciliacque

Vittoria – La Corte d’Appello di Catania ha condannato il Comune di Vittoria a pagare 651.024,52 euro a Siciliacque, oltre Iva e interessi, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Ragusa. La vicenda riguarda il lungo contenzioso sulla gestione del sistema acquedottistico Vittoria-Gela e, in particolare, sul servizio di soccorso idrico assicurato dalla società di sovrambito in caso di carenze o emergenze. Dopo il subentro di Siciliacque nella gestione degli schemi acquedottistici regionali, nel 2010 le parti avevano sottoscritto una convenzione che prevedeva sia il vettoriamento dell’acqua dei pozzi comunali sia l’integrazione della fornitura da fonti proprie della società.

Il contenzioso è nato dal mancato pagamento di alcune fatture emesse tra il 2014 e il 2015. Nel 2016 Siciliacque aveva ottenuto un decreto ingiuntivo da oltre 840 mila euro, poi parzialmente revocato dal Tribunale di Ragusa, che aveva riconosciuto solo una parte del credito applicando anche al soccorso la tariffa ridotta del vettoriamento. La Corte d’Appello ha invece stabilito che il vettoriamento e soccorso sono prestazioni distinte e che la fornitura idrica integrativa deve essere remunerata secondo le tariffe fissate dall’Autorità di regolazione, condannando il Comune al pagamento dell’intero importo richiesto e alle spese di giudizio.

© Riproduzione riservata