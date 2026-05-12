Condividi "Comunicare è più facile, parola di Cane. Lo spirito e la passione di una giovane modicana alla Festa dello sport di Ragusa" sui social

Modica – Non è facile farsi venire l’idea giusta per guardare con slancio al futuro. Soprattutto se sei giovane e sei donna. Eppure esiste una molla ancora più potente della paura o dello scetticismo. Si chiama passione. E Federica Caccamo, giovane modicana di Frigintini, ha iniziato a coltivarla online, durante il Covid. Per non ‘bruciare’ inutilmente il periodo del lockdown, Federica ha iniziato a frequentare un corso online che le consentisse di aprirsi una prospettiva di lavoro con gli animali. Con i cani, la sua passione.

Poi il lockdown è finito e Federica ha avuto quindi la possibilità di affinare con la pratica e con altri cani, oltre ai suoi, tutta la teoria appresa online. E naturalmente a fare altri corsi tra i quali anche quello come educatore cinofilo con CSEN e, recentemente, quello come Tecnico cani allerta diabete con AICAD.

Il suo mestiere? Educatrice cinofila, ovvero una persona professionalmente formata per farci capire meglio cosa ci sta chiedendo/dicendo il nostro migliore amico. Soprattutto come rapportarci con lui.

E quale migliore idea, dopo molti successi con altrettanti cani e i loro padroni, se non costituire, insieme a Carmelo Gerratana (cinofilo da soccorso per passione), una associazione per dare una forma più sostanziosa a quella che di fatto è diventa la sua professione…

«L’associazione Parola di Cane – racconta Federica – nasce dall’esigenza di aiutare cane e proprietario a capirsi, ascoltarsi e convivere rispettandosi. In un mondo che corre, diamo spazio alle esigenze di entrambi. Anche io, prima di studiare come educatore e specializzarmi, ho vissuto i problemi che oggi vedo ogni giorno. Per questo trovo subito sintonia con chi si rivolge a me.

Dico sempre che i cani di un educatore non sono perfetti. Sono però cani attenzionati, gestiti a 360° e, soprattutto, ascoltati. Logo, colori e pagina Instagram di Parola di Cane sono nati grazie ai miei migliori amici. Loro studiano fuori, ma ci unisce la voglia di seguire le nostre passioni con collaborazioni autentiche e durature. L’associazione Parola di Cane è una promessa: date ai vostri amici a quattro zampe l’opportunità di andare oltre le apparenze e vi ritroverete a guardare il mondo in modo diverso».

Se ci si astrae dal contesto cinofilo, quest’ultimo è un concetto che potrebbe essere replicato ‘enne volte’ in qualsiasi ambito sociale e della vita…

Prosegue Federica «Un percorso di educazione serve a dare competenze sia al proprietario sia al cane. Credo tanto nell’iniziare da cuccioli: l’apprendimento è più facile, il mondo si scopre con i giusti tempi e in modo positivo. E credo anche nell’importanza delle esperienze attraverso attività come trekking, obbedienza, ricerca persone. C’è tutto un mondo da scoprire per chi vuole andare oltre al semplice “possedere un cane”».

Parola di Cane è una realtà associativa affiliata a Csen e in occasione della Festa dello Sport del 9-10 maggio a Ragusa, Federica e i suoi cani hanno costituito un sicuro punto di interesse con le dimostrazioni a cui hanno attivamente partecipato diversi proprietari di cani.

«Csen, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni che nella sola provincia di Ragusa conta oltre 20mila tesserati, è molto felice di accogliere nella propria famiglia realtà come Parole di Cane perché il potere degli animali di ‘insegnare’ all’uomo ha un valore davvero speciale. Quando ci si rapporta con un cane si consolidano valori importanti in ogni ambito» ha spiegato Sergio Cassisi, Presidente del Comitato Provinciale Csen Ragusa, leader in Sicilia per numero di realtà associate.

Chi volesse approfondire le attività di Parole di Cane, può dare un’occhiata a @paroladicaneasd_fc o contattare via whatsapp 333.9883060.

Sotto a sinistra Sergio Cassisi, Presidente Csen Ragusa con Federica Caccamo e la magnifica Stella, una simpatica welsh corgi pembroke in formazione per il soccorso in superficie

In copertina il Consiglio dell’Associazione cinofila modicana Parola di Cane.

© Riproduzione riservata