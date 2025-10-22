Con la moto contro un’auto: muore dopo tre mesi in ospedale Fedele Fiore, 45 anni

Palermo – Ha lottato per quasi tre mesi ma nelle scorse ore si è arreso. Fedele Fiore, palermitano di 49 anni, padre di due figli, è morto ieri in ospedale, a Villa Sofia: troppo gravi le lesioni riportate in un incidente, avvenuto lo scorso 26 luglio in via Lanza di Scalea, all’incrocio con via Sandro Pertini.

Fiore viaggiava in sella al suo scooter un Honda Sh 300, quando improvvisamente si è scontrato con un Fiat Doblò. Il 49enne era stato ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia, dove era arrivato in condizioni assai critiche, ed è lì – al quarto piano dell’ospedale – che è deceduto. Fedele Fiore abitava assieme alla sua famiglia in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen.

