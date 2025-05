Con la moto si schianta contro un muro: poliziotto penitenziario muore a Caltagirone

Caltagirone – Una tragedia della strada si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a lungo via Parini, nel tratto compreso con la rotatoria di via Collegiata. A perdere la vita Antonio Grasso, 25 anni, agente di polizia penitenziaria in servizio in Sardegna, ma che aveva ottenuto il trasferimento in Lombardia dove, purtroppo, non arriverà mai.

Gli agenti del Commissariato di polizia stanno ricostruendo minuziosamente la dinamica per accertare cosa abbia determinato il violentissimo impatto. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, dopo avere perso il controllo della sua moto, una Kawasaki di cilindrata 600cc, Grasso si è schiantato contro il muro in cemento che delimita la strada. Un impatto che in poco tempo ha spento la vita dello sfortunato Antonio: all’arrivo dei soccorritori del 118 le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasferito d’urgenza all’ospedale “Gravina” è spirato poco dopo. A nulla sono valsi i tentativi dei medici del “Gravina” per strapparlo alla morte. Il giovane è quindi deceduto a seguito dei gravi politraumi riportati.

