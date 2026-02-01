Con la sua auto contro un muro, sulla strada Floridia-Canicattini: perde la vita un 60enne

Floridia, Siracusa – Sinistro autonomo questa mattina sulla Provinciale 74 Floridia-Canicattini. A perdere la vita un 60enne che era alla guida della sua Fiat Punto che si è schiantata contro il muro che delimita la strada. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti ed è stato allertato l’elisoccorso. L’uomo, viste le gravi ferite riportate, è stato trasferito in elicottero a Catania. Malgrado i tentativi dei medici, il 60enne non ce l’ha fatta ed è deceduto in serata. Sul posto dell’incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Municipale.

© Riproduzione riservata