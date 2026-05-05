Condividi "Con l’auto in controsenso ha travolto e ucciso 16enne in motorino, condannato a 4 anni" sui social

Acireale – Il gup di Catania, Maria Ivana Cardillo, ha condannato Rafaelo Beqaj a quattro anni di carcere per l’omicidio stradale di Daniele Cantale Garano, il 16enne travolto ad Acireale il 18 dicembre 2022 dall’auto di grossa cilindrata guidata dall’imputato che, procedendo controsenso, investì la vittima che era su un motorino che viaggiava sulla propria corsia di marcia.

L’imputato aveva cercato di accedere al patteggiamento, per una pena di tre anni, ma la richiesta era stata rigettata dal gip di Catania. A conclusione del processo abbreviato è stato condannato a sei anni di reclusione per omicidio stradale aggravato, con pena ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Il gup ha anche disposto la revoca della patente di guida di Beqaj, difeso dall’avvocato Giovanni Avila, e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionali di vario importo a favore delle parti civili: i genitori, il fratello, la nonna e gli zii di Daniele, assistiti dagli avvocati Giuseppe Lo Faro, Micaela Menzella, Rino Licata e Tiziana Leonardi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro i prossimi 60 giorni.

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