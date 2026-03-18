Con l’escavatore all’assalto di una gioielleria di Comiso

Forse è la stessa banda che ha colpito asportando due Atm bancomat ad Acate.

Comiso – Forse è la stessa banda che ha colpito sradicando due Atm bancomat ad Acate. Colpo nella notte alla gioielleria Nigita a Comiso con un escavatore.

È successo alle 3:30 in via Casmene dove una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore stradale per sfondare l’ingresso del negozio di gioielli arraffando i preziosi. Non è ancora nota l’entità del bottino. Il proprietario dell’attività commerciale ha accusato un malore alla scoperta dell’azione criminosa.

© Riproduzione riservata