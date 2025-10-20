Con lo scooter contro le auto in sosta: Francesco Luca muore 9 giorni dopo l’incidente

Francesco Luca, 24 anni, è deceduto all'ospedale Civico dove era ricoverato dopo lo schianto dell'11 ottobre

Palermo – È morto al Civico, dopo nove giorni di agonia Francesco Luca, di 24 anni. Il giovane, lo scorso 11 ottobre si era schiantato col suo scooter Piaggio Liberty contro tre auto parcheggiate in piazza Verdi all’incrocio con via Pignatelli Aragona.

Gravi le conseguenze dell’impatto e le lesioni riportate. Dopo un’osservazione di sei ore, questa mattina i medici dell’ospedale ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

