Con lo scooter si scontra con una mucca. Muore dopo 4 mesi. Lascia due moglie e due bimbe

Palermo – Dopo quattro mesi si sono spente le speranze per Sergio Balsamo, il 33enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente a Torretta, nel Palermitano. I primi di settembre, mentre viaggiava su uno scooter, si era scontrato con una mucca che si trovava lungo strada: era fuggita da un’azienda di allevamento e l’uomo non era riuscito a evitare l’impatto.

Lo scontro si era rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario, per Balsamo, il trasporto in codice rosso all’ospedale. L’animale era invece morto sul colpo. Il 33enne era stato ricoverato a Villa Sofia, era entrato in coma in seguito alle gravissime lesioni, poi il trasferimento all’Ismett di Palermo. Per quattro lunghi mesi i familiari e gli amici hanno sperato in un miracolo. Il 33enne lascia la moglie e due bambine.

© Riproduzione riservata