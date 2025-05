“Con Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere un figlio”. La confessione di Giulio Berruti

Giulio Berruti: “Con Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere figli da un po’, a volte non capita nemmeno se lo vuoi”

Giulio Berruti. L’attore e chirurgo estetico, 40 anni, solitamente riservato sulla sua vita privata, si è lasciato andare a una confessione intima e commossa.

Toccato dall’incontro con alcuni bambini in Thailandia, Berruti ha parlato apertamente del desiderio di diventare padre insieme alla compagna Maria Elena Boschi, 44 anni, deputata di Italia Viva, a cui è legato dal 2020. “Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi”, ha esordito l’attore, con la voce rotta dall’emozione. “È una cosa che vogliamo entrambi: insieme con Maria Elena è un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto“, ha concluso quasi in lacrime.

Una dichiarazione che svela un lato inedito della coppia, mostrando un desiderio profondo e condiviso, vissuto lontano dai riflettori della politica e dello spettacolo. Berruti, del resto, non ha mai nascosto il forte sentimento che lo lega all’ex ministra, conosciuta proprio grazie alla sua professione medica (sebbene lui sia specializzato in chirurgia estetica). Anche nelle puntate precedenti di “Pechino Express”, l’attore aveva trovato il modo di mandare messaggi d’amore alla compagna, scherzando: “Se non dovessi tornare, vorrei dire a Maria Elena che la amo“. Un amore definito “senza ritocchini né filtri”, “genuino, reale”, che Berruti sta dimostrando anche nella dura prova del reality show, dove la lontananza e le difficoltà sembrano rafforzare ulteriormente il legame con la Boschi.

