Lascia il marito e due figli minorenni.

Condividi "Con marito e figli si schianta contro un tir: niente da fare per Teresa Floridia" sui social

Vittoria – Si chiama Teresa Floridia la mamma 40enne morta ieri in un incidente a Vittoria.

La donna viaggiava su una Fiat Punto insieme al marito, che si trovava al volante, e ai due figli, entrambi minorenni. L’auto si è scontrata con un tir per il trasporto di merce agricola.

La donna è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Era stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno nella zona di contrada Fanello. La vittima, insieme alla famiglia, abitava poco distante, nella zona di contrada Alcerito.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Vittoria.

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