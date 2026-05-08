Con un bel coltello frai bagagli pronto a imbarcarsi all’aeroporto di Comiso

È uno straniero 63enne.
di Redazione
Comiso – La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli aeroportuali, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 63 anni, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di arma.
Gli operatori del Commissariato di PS di Comiso hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo un coltello a serramanico lungo 16 cm.
Alla richiesta di fornire valide giustificazioni circa il possesso dell’oggetto, il soggetto non è stato in grado di motivarne la detenzione. Pertanto, il coltello è stato immediatamente sottoposto a sequestro.
L’uomo è stato conseguentemente denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica.
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