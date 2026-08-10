Concerti, Silvia Mezzanotte a Ispica la sera di ferragosto

Ispica – Sabato 15 agosto alle ore 21,30, Silvia Mezzanotte sarà in concerto in Tour 2026 a Ispica, in Piazza Unità D’Italia.

Silvia Mezzanotte ci porta nel suo universo musicale, regalandoci frammenti di vita e tappe di un percorso artistico e umano che l’hanno vista protagonista in oltre trentacinque anni di carriera, come frontwoman dei Matia Bazar per oltre dieci anni, come solista e in prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton, Massimo Ranieri e Carlo Marrale.

Da Brivido caldo a Vacanze Romane, da Cavallo Bianco a Ti sento, fino a Messaggio d’amore, canzoni che hanno attraversato generazioni, ma trovano spazio anche brani tratti dai suoi album, come Silvia che freddo. Mezzanotte si confronta inoltre, con il repertorio di straordinari cantautori, come La Cura e Non abbiam bisogno di parole trasformando ogni canzone in una storia da vivere insieme al pubblico.

Ad accompagnarla sul palco saranno Riccardo Cherubini (chitarre e tromba), Antonio Lusi (basso), Andrea Flaminio (tastiere) e Claudio Del Signore (batteria e percussioni).

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