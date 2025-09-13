Attualità
13/09/2025 19:54

Concerto del tenore Giuseppe Ranzani a Palma di Montechiaro. VIDEO

Un momento dello spettacolo. 

di Redazione

Palma di Montechiaro – Concerto del tenore siciliano Giuseppe Ranzani a Palma di Montechiaro. Ecco un momento dello spettacolo davanti alla suggestiva scalinata del Duomo.

