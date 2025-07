Concerto della Corale Libere Armonie per la festa della Madonna delle Grazie. VIDEO

Ispica – Nell’ambito dei festeggiamenti della festa della Madonna delle Grazie e grazie pure ad un finanziamento da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana su attenzione da parte dell’on. Ignazio Abbate, si è svolto ad Ispica ieri sera 2 luglio, dinanzi alla piazza antistante l’omonima chiesa, il concerto della Corale Libere Armonie.

Il concerto inaugura la sessione estiva della Corale Libere Armonie che si esibirà anche in altri eventi estivi.

La Corale Libere Armonie è stata accompagnata dai musici della Liberty Brass Quintet dell’Associazione Musicale Pino Rosa e con la partecipazione particolare dei maestri Stefano Cianci al pianoforte, Paolo Rizza alla Chitarra e Giuseppe Valenti alle percussioni.

Sotto la guida e la direzione artistica del maestro Giuseppe Iozzia la Corale Libere Armonie ha offerto al numeroso pubblico presente l’ascolto dei seguenti brani: “Ave Maria Catalana” di Andrea Basevi, “Blowin in the wind” di Bob Dylan, “Che sarà” di Nicola Di Bari, “Here I am to worship” di Tim Hugues, “Amazing grace” di John Newton, “We are the world” di Michael Jackson e Lionel Richie e “Down by the riverside” di Jerry Lee Lewis.

La serata è stata presentata dalla corista Eleonora Cannizzaro.

Presenti al concerto l’Amministrazione Comunale, l’on. Ignazio Abbate, il parroco don Tonino Lorefice ed il presidente dell’Arciconfraternita Giovanni Scarso ed il suo vice Tommaso Lauretta.

