Concerto di Santo Stefano 2025, c’era il tenore Giuseppe Ranzani

Scicli -Nella suggestiva cornice dello storico Teatro Curci di Barletta, in occasione della festività di Santo Stefano, si è tenuto il concerto “Pace sulla terra, musica nel cuore”. Sette grandi artisti, fra i quali Raphael Gualazzi, Simona Molinari, la mezzo soprano Salvina Maisano, il tenore Giuseppe Ranzani e il coro gospel di Ruth White hanno regalato al pubblico una serata di musica d’autore, veicolando attraverso di essa un messaggio di pace e speranza per il 2026. Hanno condotto Massimo Massari e Arianna Ciampoli. Il concerto è su Raiplay.

