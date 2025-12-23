Concorsi alla Regione siciliana: 322 posti da funzionario

Palermo – Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure concorsuali previste nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025.

«Manteniamo un impegno preciso assunto con i siciliani – dice il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche l’incarico ad interim di assessore alla Funzione pubblica – rafforzare la macchina amministrativa regionale rendendola più efficiente, competente e moderna. Questi concorsi e le progressioni verticali rappresentano un passaggio fondamentale per valorizzare il personale interno e per immettere nuove professionalità, indispensabili per affrontare le sfide legate alla programmazione, alla gestione dei fondi e allo sviluppo del territorio. Ringrazio il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e tutto il personale per il lavoro svolto».

È stato pubblicato, inoltre, sul sito del dipartimento della Funzione pubblica anche l’avviso per le progressioni verticali riservate al personale interno.

