Concorsi Asp Ragusa, la direzione richiama l’ufficio del personale: “I bandi vanno pubblicati su InPA”

Ragusa – La direzione generale dell’Azienda sanitaria di Ragusa richiama formalmente l’ufficio del personale sulla gestione dei bandi di selezione. Con una nota interna la direzione strategica invita gli uffici a pubblicare le procedure di reclutamento anche sul portale nazionale InPA, la piattaforma telematica utilizzata per i concorsi pubblici. Un richiamo che arriva dopo le polemiche esplose nelle ultime settimane sulla gestione di alcune selezioni interne dell’Asp e sulla scarsa pubblicità degli avvisi.

La questione era stata sollevata dal giornale online RagusaNews, che aveva evidenziato come alcune procedure non risultassero pubblicate sul portale nazionale dei concorsi.

Il tema è diventato particolarmente delicato dopo che alcune procedure sarebbero state caratterizzate da una partecipazione estremamente limitata di candidati. Una circostanza che ha sollevato interrogativi sulla reale diffusione degli avvisi e sulla possibilità per altri professionisti di partecipare alle selezioni.

Le polemiche sono esplose soprattutto attorno a una procedura alla quale ha preso parte anche la figlia del capo del personale, che ha portato all’annullamento delle procedure di selezione da parte della direzione generale.

Il punto, tuttavia, non riguarda soltanto l’opportunità amministrativa ma anche il quadro normativo.

Le aziende sanitarie fanno parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 165 del 2001. Lo stesso decreto, all’articolo 35-ter, ha istituito il portale nazionale di reclutamento e stabilisce che l’accesso ai concorsi pubblici nelle amministrazioni avvenga tramite la piattaforma InPA. Si tratta di una norma di rango primario che, sul piano della gerarchia delle fonti, prevale sui regolamenti come il DPR 82 del 2023, richiamato nella nota dell’Asp.

La pubblicazione dei bandi sul portale nazionale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Il richiamo della direzione generale arriva dunque in un momento in cui l’attenzione pubblica sulla gestione delle selezioni dell’Asp resta alta. E proprio la pubblicità dei bandi potrebbe diventare il banco di prova per verificare quanto le future procedure saranno realmente aperte e accessibili a tutti. Da piazza Igea circola sempre piu insistentemente la voce che il direttore generale potrebbe dar vita ad una imminente rotazione dei dirigenti delle strutture tecnico-amministrative.

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