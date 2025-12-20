Concorsi, l’Inps assume 336 informatici anche con diploma

Il bando completo, con date e scadenze precise, non è ancora stato pubblicato

Roma – L’INPS ha avviato ufficialmente l’iter per un nuovo concorso pubblico destinato all’assunzione di 336 esperti informatici a tempo indeterminato. Le delibere pubblicate dall’Istituto confermano la volontà di rafforzare l’area IT, considerata strategica per la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi previdenziali.

Il concorso prevede due distinti profili professionali:

88 funzionari informatici, destinati in larga parte alla direzione centrale di Roma, con compiti legati alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione di sistemi informatici complessi;

248 assistenti informatici, che saranno distribuiti tra sedi regionali, metropolitane e uffici centrali, con mansioni più operative e di supporto tecnico.

Entrambi i profili saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Per accedere alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti di base, validi per tutti i candidati:

cittadinanza italiana, UE o status equiparato secondo la normativa vigente;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica alle mansioni;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (se previsti);

assenza di condanne o provvedimenti incompatibili con l’impiego nella PA.

I requisiti di studio variano in base al profilo scelto:

Funzionari informatici: laurea triennale o magistrale in ambito scientifico-tecnologico, come ingegneria informatica o dell’informazione, informatica, matematica, fisica, statistica o titoli equipollenti;

Assistenti informatici: diploma di istituto tecnico a indirizzo informatico, elettronico, elettrotecnico, telecomunicazioni o automazione; liceo scientifico con opzione scienze applicate; perito industriale o ragioniere programmatore. In alternativa, è valida anche una laurea tra quelle previste per i funzionari.

L’iter selettivo sarà articolato in più fasi, pensate per valutare sia le conoscenze teoriche sia le competenze pratiche: eventuale prova preselettiva, prova scritta e prova orale.

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente online tramite il portale InPA, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Sarà inoltre necessario disporre di una PEC o domicilio digitale per ricevere le comunicazioni ufficiali.

Il bando completo, con date e scadenze precise, non è ancora stato pubblicato, ma come di consueto il termine per l’invio delle domande sarà fissato a 30 giorni dall’apertura della procedura. Bisogna quindi attendere la pubblicazione del bando che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Le delibere sono state rilasciate, quindi il concorso si fa.

